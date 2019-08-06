‘Sizinle komşuyum’ sosyal uyum projesi açılış töreni yapıldı

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Uslanmaz Türkiye’nin büyük bir göç dalgası altında olduğunu ve ülkeye gelenleri öncelikle insan olarak gördüklerini ve kucak açtıklarını belirtti. “Burada oldukları sürece onların yanındayız” diyen Uslanmaz sözlerine şöyle devam etti;

“Ülkemiz büyük bir göç dalgası altındadır. Adına ne derseniz, hangi statüde olursa olsun, hangi nedenlerle gelirse gelsin ülkemize gelenleri biz öncelikle insan olarak görüyor ve onlara bin 400 yıl önce inancımız gereği muhacir gibi davranmaya çalışıyoruz. Son yıllarda da Birleşmiş Milletler çerçevesinde yine ecdadımıza, örf ve adetimize uygun olarak gelenlere kucak açıyoruz ve onların yaşam standartlarını kaldıkları sürece en üst seviyeye çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Burada oldukları sürece insani ve vicdanı olarak onların yanındayız. Bu faaliyetlerde bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.







Türkiye’nin dünya üzerinde en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirten ARSA (Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) Başkan Yardımcısı Dr. Zakira Hekmat Türkiye’nin bu konuda bir örnek olduğunu belirtti. Dernek olarak 2009’dan beri çeşitli alanlarda birçok faaliyetlerde bulunduklarının altını çizen ARSA Başkan Yardımcısı Dr. Zakira Hekmat, “2008 yılında Türkiye’ye öğrenci olarak giriş yaptım. Türkçe eğitimi aldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Kayseri’ye geldim. Yolda yakalanan kişilerle veya ailelere dil bilmedikleri için tercümanlık yaparak bu işe başladım. Derneğimizin adı Afgan Mültecileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 2009’dan beri çeşitli alanlarda faaliyetlerimizi yapıyoruz. 2014 yılında resmi kayıtlara geçtik ve dernek olarak faaliyetlere başladık. 2009’dan 2019’a kadar 54 farklı proje gerçekleştirdik. Dünyada en çok mülteci barındıran ülke Türkiye ve bu konuda da örnek. Türk devletine ve hükümetine teşekkür ediyoruz” dedi.







Açılışı yapılan projede toplum katılımını güçlendirmeye çalıştıklarını ve sosyal uyumun arttırılmasını amaçladıklarını söyleyen Hekmat, “Bu projemizde toplum katılımını güçlendirmeye çalışıyoruz, sosyal uyumun uyumun arttırılmasını hedefliyoruz. İŞKUR’dan derneğimize telefon açıp ‘biz personel istiyoruz’ diyorlar derneğimiz de Kayseri’de ki tüm Afganları tanıyor eğer Afgan istiyorlarsa onları yönlendiriyoruz Suriyeli, İranlı veya Iraklı isterlerse temsilcilerimize yönlendiriyoruz ve kaç kişi isterlerse yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

