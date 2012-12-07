Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Soba Gazından Zehirlenmişti

Kayseri’nin Develi ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle hayat arkadaşını kaybeden 60 yaşındaki Alaattin Gül’ün hava ambulansı ile Ankara’ya nakledildiği öğrenildi.

Soba Gazından Zehirlenmişti
Önceki gün develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan gazdan zehirlenen Bahriye Gül hayatını kaybetti. Alaattin Gül ise baygın vaziyette bulundu. İlk olarak Develi Devlet Hastanesi’ne ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
60 yaşındaki Alaattin Gül’ün, hava ambulansı ile tedavisinin yapılmasi için Ankara’ya nakledildiği bildirildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.