Soba Gazından Zehirlenmişti

Önceki gün develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan gazdan zehirlenen Bahriye Gül hayatını kaybetti. Alaattin Gül ise baygın vaziyette bulundu. İlk olarak Develi Devlet Hastanesi’ne ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
60 yaşındaki Alaattin Gül’ün, hava ambulansı ile tedavisinin yapılmasi için Ankara’ya nakledildiği bildirildi.
60 yaşındaki Alaattin Gül’ün, hava ambulansı ile tedavisinin yapılmasi için Ankara’ya nakledildiği bildirildi.