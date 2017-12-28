Soğuktan verimi düşen tavukları elektrikli ısıtıcıyla ısıtıyor

Sivas’ta Merkez’e bağlı Üçtepe köyünde yumurta üretimi yapan Süleyman Nazlım adındaki vatandaş, havaların soğumasıyla yumurta üretimi azalınca çareyi tavukları ısıtmakta buldu. Nazlım, verim kaybının önüne geçmek için 2 bin 500 tavuğun bulunduğu çiftliği elektrikli ısıtıcılar ile donattı. Nazlım’ın bulduğu çözüm kendisine pahalıya patlasa da tavukları sıcak tutmak için aldığı karardan geri adım atmıyor. Yumurtalardan elde ettiği gelir farkı ise aylık atan 2 bin 500 TL’lik elektrik faturasını karşılamıyor.



Her şey tavukları üşümesin diye

Tavuk üreticisi Süleyman Nazlım, Sivas’ta hava sıcaklıklarının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düşebildiğini belirterek, “Şuan çok iyi gidiyor ama zaman zaman burada eksi 20-25 dereceleri görüyoruz. Bu hayvanlar gezen yumurta tavukları. Bu tavuklar için kümeste 22 derece elde etmemiz lazım ki yumurta verimi elde edelim. Onun için biz burada elektrikli ısıtıcı kullanıyoruz. Zaman zaman da soba yaktığımız oluyor. Havalar şuanda iyi gittiği için elektrikli ısıtıcılarla idare ediyoruz. Havalar çok soğuduğunda ölüm olmuyor ama yumurtlamıyorlar. Verim düşüyor. Elektrik faturam 2, 2.5 bin lira civarında geliyor. Aslında kışın ekonomik değil. Bu da yumurtayı sattığımızda aldığımız para elektrik faturasını karşılamıyor. Ama iki üç ay çekmek zorundayız. Şuan dört ısıtıcıyı çalıştırıyorum. Ama hava sıcaklıkları daha da düşerse ısıtıcıları arttırıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA