Sokak Hayvanları Yem Bırakılıyor

Hava sıcaklığının eksilerin altında olduğu bu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar örtü altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarında yiyecek verildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Onlar bizim dostumuz ve ortağımız. Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Ancak bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve darı gibi yemler verilmektedir. Bunun için park ve bahçelerde ekipler oluşturuldu. Kedi ve köpekler ise toplanarak büyükşehir hayvan barınma evine gönderilmektedir. “ dedi.

Vatandaşların kendilerine yakın parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını çünkü şehrin güzelliklerini hep birlikte korunması gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışma ile özellikle çocukları teşvik ettiklerini çünkü bu tür alışkanlıkların ileri ki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükıklıç, hava sıcaklığının düşmesi ve kuşların karların erimesi ile yem bulmalarına başlaması ile bu çalışmanın devam edeciğini sözlerine ekledi.