Sokak Köpeklerine Kış Koruması

Yıl boyunca yaklaşık 2 bin 500 sokak köpeğini toplayıp Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Köpek Barınma Evi’ne teslim ettiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Yoğun kış şartları başlamadan Veteriner Müdürlüğümüzün 3 farklı ekibi topladığı sokak köpeklerini Molu’da 5 yıldızlı Köpek Barınma Evi’ne teslim ederek Büyükşehir Belediyesiyle birlikte kış öncesi sıcak bir koruma sağlıyoruz.” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, “Ağır kış şartlarında yiyecekler kar ve buz altında kalıyor, ya da donuyor hayvanlar aç kalıyor. Ayrıca sokakta kar altında, aç ve susuz kalmaması, donmaması için sokak köpeklerini topluyoruz. Köpek Barınma Evi’ne girerken önce kayıtları yapılıyor, kulağına kimlik küpesi takılıyor, insanlara zarar vermemesi için çeşitli aşıları yapılıyor. Varsa bir yarası-beresi ya da hastalığı tedavi ediliyor. Yiyecek sıkıntısı çekmeden, soğuktan, kardan zarar görmeden Kış boyunca burada kalıyor. Belediyeler olarak imar, fen işleri, zabıta, park hizmetleri yanında çevremizdeki başka canlıların sağlığıyla ilgilenirken onların toplum sağlığına zarar vermemesi için elimizden geldiğince özen gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

