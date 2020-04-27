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SOKAKTA YAŞAYAN HAYVANLAR UNUTULMADI

Korona virüs nedeni ile geçen zor günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü, sokakta yaşayan hayvanları da unutmayarak yem verdi.

SOKAKTA YAŞAYAN HAYVANLAR UNUTULMADI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yemleme ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 virüsü nedeniyle insanlık zor bir dönem geçirirken sokakta yaşayan dostlarımız da açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 30 kg buğday 135 kg kedi köpek maması Kayseri İl sınırları içerisinde sokak hayvanlarının sıklıkla geldiği münferit noktalara bırakıldı. Benzer faaliyetlerimiz karantina süresi devam ettiği sürece devam edecek olup konu ile ilgili gelen tüm ihbarlarda değerlendirilecektir. 

İHA

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