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Solonun Ortasına Kendini Astı

Kayseri’de yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi, oturduğu dairenin salonunda tavana bağladığı ip ile kendini asarak yaşamına son verdi.

Solonun Ortasına Kendini Astı
Edinilen bilgiye göre, Hacısaki Mahallesi Alpay Sokak’ta meydana gelen olayda 63 yaşındaki A.D.’nin girdiği bunalım sonrasında Kağan Apartmanı 6. katta bulunan dairenin salonunun tavanına bağladığı ip ile kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan çalışmalarda A.D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında A.D.’nin cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (iha)
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