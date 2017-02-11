Solunum cihazı olmadığı için taburcu edilemiyor

Suriyeli 27 yaşındaki Muhammet el Ahmet, 15 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Amcasının kızı Fatıma ile 7 yıl önce hayatını birleştiren Ahmet, ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındı.

2 yıl önce dünyaya gelen oğulları Ahmet'i henüz 3 aylıkken nefes darlığından dolayı kaybeden çiftin ikinci çocukları Ammar da sağlık problemleriyle dünyaya geldi. Solunum güçlüğü çektiği için doğduğu günden bu yana nefes alıp vermesi hastanede cihazla sağlanan Ammar bebeğin tedavisi 4 ay boyunca Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapıldı.

Hayata tutunmayı başaran Ammar bebek, boğazına açılan nefes borusundan bağlanan solunum cihazıyla yaşamını sürdürmek zorunda. Konya'da yaşayan çift, taburculuk aşamasında olan bebeklerinin nefes almasını sağlayacak cihazı temin edemediği için de hastaneden ayrılamıyor.

"Taburcu olacağız ama cihaz alamıyoruz"

İşsiz olan baba Ahmet, Suriye'deki iç savaştan dolayı sığındıkları Türkiye'de insanların misafirperverliğini her zaman gösterdiğini söyledi.

Bugüne kadar kendisi için hiç kimseden bir şey istemediğini ifade eden Ahmet, "İlk bebeğimizi henüz 3 aylıkken kaybettik. İkinci kez aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Göremesem de evladımın nefes aldığını duymak güzel. Taburcu olacağız ama cihaz alamıyoruz. Eşimin 5 aylık hamile olduğu bebeğimizde de sağlık problemleri tespit edildi. Yardımseverlere sesleniyorum. Tek isteğim evladımın yaşaması için şart olan cihazın bize hediye edilmesi." diye konuştu.

Fatıma El Ahmet ise anne olarak çok zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Evladının başından "nefessiz kalabilir" korkusuyla hiç ayrılmadığına dikkati çeken Ahmet, "Bebeğimi hastaneden çıkartmak istiyorum. Lütfen bize yardım edin. Ben anne olarak hepsine bakarım." dedi.

"Temin edildiği anda taburcu edeceğiz"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Pekcan, hastanın oksijensiz kalmasından dolayı uzun soluklu bir tedavi süreci yaşadığını bildirdi.

Bebeğin cihazla solumak zorunda olduğunu belirten Pekcan, "Taburculuk aşamasında olan hasta elimizdeki aletlerle normal odada takip ediliyor. Cihaz temin edildiği anda taburcu edeceğiz. Solunum aleti temin edilemediği için çıkartamıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

