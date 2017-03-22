SOMALİ ACİL YARDIM BEKLİYOR

Kirli ve yetersiz su kullanımına bağlı kolera salgınlarından dolayı yüzlerce çocuk ve yaşlı hayatını kaybetti. Kuraklığın etkisiyle önce bitkiler, sonra hayvanlar ve sonunda insanlar ölüyor.

2011 yılındaki kuraklıktan yüzbinlerce insan Somali’de ölmüştü. 19 Ağustos 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’yi ailesiyle beraber ziyaret etmesinin ardından, birçok yardım kuruluşu Türkiye’den Somali’ye yardım götürdü. Bu yardımlar Somali’nin kaderini değiştirdi ve kitlesel ölümler durduruldu.

2016 ve 2017 yılında da beklenen mevsimsel yağışlar olmayınca, özellikle şehirlere uzak kırsal kesimde, mezralarda yaşayan, hayvancılıkla geçinen insanlar kuraklıktan en çok etkilenen kesim oldu. Somali’de devlet imkanlarının yetersiz olması nedeniyle, kuraklıktan etkilenen bölgelere gıda maddeleri, temiz su ve tıbbi malzemeler zamanında ulaştırılamıyor.









Bir kasabada 123 ölüm

2011 yılından beri Somali’de yardım faaliyetlerine devam eden Yardımeli Uluslarası İnsani Yardım Derneği,16 Mart 2017 günü, Somali’nin kuraklıktan etkilenen Bay Bölgesinde Etiyopya sınırındaki Elberde yerleşim yerine ulaştı. Kuraklığa bağlı kolera salgını nedeniyle bu bölgede 123 kişi ölmüş. Ölenlerin altısı yetişkin, diğerleri çocuk. Bölgede hastane olmadığı için, okul sağlık merkezine dönüştürülmüş. Yetersiz ve ilkel şartlarda sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor.



Türkiye’den Somali’ye Yardımeli

Yardımeli Derneği Somali Temsilcisi ve Yardımeli Mogadişu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü olan Celil Tekcan ve ekibi, bölgede incelemeler yaparak, Türkiye’den ve özellikle Kayseri’den gelen gıda maddeleri dağıtımı yaptılar. Başkent Mogadişu’dan karayolu ile ulaşım imkanı olmayan bölgeye, tek motorlu küçük bir uçakla ulaşıp, toprak zemine iniş yapan yardım ekibini bölge halkı ve çocuklar büyük bir sevinçle karşıladılar.







En büyük umutları hayırsever Türk halkı

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Somali Koordinatörü Celil Tekcan “Doğu Afrika ve Somali’de beklenen yağışlar henüz yağmadı ve kuraklığın etkisi artarak devam ediyor. Susuzluktan ve koleradan etkilenen bölge halkının en büyük umudu, her zaman olduğu gibi yine hayırsever Türkiye halkı. Mazlumlara umut veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sivil Yardım Kuruluşlarının Somali’ye yapacağı yardım kampanyalarının artarak devam etmesi gerekiyor” dedi. Tekcan Sözlerine son vermeden önce “Bağışçıların Yardımeli Derneği ve Somali’de faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Somali’de yaşanan ölümleri ve dramları azaltabiliriz, bizler halkımızın göndereceği yardımları acil olarak bekliyoruz” dedi.

Haber: Ufuk Çamdal