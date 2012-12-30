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Somalili Bakan Kayseri'de

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanlığı kanalıyla Somali’ye yaptığı yardımlar sonrasında Somali Sağlık ve Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Abdi Kayseri’ye geldi.

Somalili Bakan Kayseri'de
Somalili doktorların Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde gördükleri kurs sonrasında ülkelerine büyük faydalarının dokunması, Somalili yetkililerin de dikkatini çekti. Türkiye’de özellikle Kayseri’den yapılan yardım ve destekler neticesinde Somali Sağlık ve Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Abdi ile Sağlık ve Eğitim Bakan Baş Danışmanı Mustakim Waid, Kayseri’ye geldi.
Somalili heyet Kayseri’de Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Somali’de görev yapan Dr. Lokman Çam’ın da bulunduğu kahvaltıda, Kayseri’de Ayşe Baldöktü Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören Somalili öğrencilerle bir araya geldi.
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