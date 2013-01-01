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Somalililerden Kayserililere Teşekkür

Kayseri'ye gelen Somali Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Osman Abdi, Kimse Yok mu Derneği'nin ülkelerine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Somalililerden Kayserililere Teşekkür
Somali Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Osman Abdi ve danışmanı Mustakim Waid, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek, kentte öğrenim gören Somalili öğrencilerle görüştü. Bakan Yardımcısı Abdi, Dernek Başkanı Abdurrahman Haskaraman ve yöneticilerden yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kimse Yok mu Derneği'nin Somali için yaptığı yardımları unutmayacaklarını belirten Abdi, derneğin hayırseverlerden topladığı yardımlarla finanse ettiği Somali'deki tam teşekküllü hastane için de teşekkür etti.

Somali'deki hastane hakkında bilgi veren Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Haskaraman, hastanenin 50 dönüm arazi üzerine 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti. Hastanenin inşaat işinin tamamlandığını ve tıbbi cihazların bu ülkeye gönderildiğini ifade eden Haskaraman "70 yataklı olarak açılacak hastane daha sonra 150 yatak kapasitesine çıkarılacak. Hastanenin önümüzdeki mart ayında açılması planlanıyor." dedi. Haskaraman, hayırsever Halis Cimşit tarafından Somali'de 2 adet ekmek fırını kurulacağını da açıkladı.

Abdurrahman Haskaraman, Somali Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Osman Abdi ve danışmanı Mustakim Waid'e ziyaretinin anısına üzerinde derneğin ambleminin bulunduğu tabak plaket hediye etti.
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