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Somuncu Baba Kayseri'de anılacak

Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'nun manevi mimarlığını yaparak asırlarca geniş bir coğrafyada insanlara doğruyu ve güzeli gösterip, maneviyat aşılayan talebelerin hocası Somuncu Baba ile yüzyılın en önemli divan şairlerinden mutasavvıf Osman Hulusi Efendi, Kayseri'de düzenlenecek panelle anılacak.

Somuncu Baba Kayseri'de anılacak
Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'nun manevi mimarlığını yaparak asırlarca geniş bir coğrafyada insanlara doğruyu ve güzeli gösterip, maneviyat aşılayan talebelerin hocası  Somuncu Baba ile yüzyılın en önemli divan şairlerinden mutasavvıf  Osman Hulusi Efendi,  Kayseri'de düzenlenecek panelle anılacak.

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda 18 Kasım'da düzenlenecek panelde, genel merkezi  Malatya'nın  Darende ilçesinde bulunan,  Türkiye genelinde çok sayıda temsilcilik ve gönüllüleri aracılığıyla toplumun ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet üreten Hulusi Efendi Vakfı ve Talas Belediyesi ile ortaklaşa manevi şahsiyetlerin örnek hayatlarıyla günümüze uzanan etkileri katılımcılara anlatılacak.

Kayseri'de düzenlenecek, " Somuncu Baba ve Hulusi Efendi" paneli ile insanların yaşamlarını örnek aldığı iki Allah dostu, hayatları, eserleri ve çeşitli özellikleriyle kamuoyuna aktarılacak.

Hacı Bayram-ı Veli gibi Anadolu'nun önemli manevi dinamiklerinden birini yetiştiren, kabri  Darende'de kendi adıyla anılan camide bulunan  Somuncu Babaile yüzyılın önemli mutasavvıf ve divan şairlerinden  Osman Hulusi Efendi'nin örnek hayatlarının konu edileceği panellerde bilim adamları, tarih içerisinde ve çağımızda insanlığa hizmet eden bu önemli simaları tanıtacak.

Prof. Dr.  Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr. Kadir Özköse'nin konuşmacı olarak katılacağı panelde, " Somuncu Baba Hazretlerinin talebeleri ve Osmanlı coğrafyası üzerine etkileri" ile "Hulusi Efendi Hazretlerinin hayatı ve sosyal hayat üzerindeki etkileri" konulu başlıklar ele alınacak.

Öte yandan sanatçı Halil Necipoğlu, Es-Seyyid  Osman Hulusi EfendiHazretleri'nin Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı eserinden çeşitli ilahiler seslendirecek.

Panelde, yazarlar tarafından "Altın Silsileden Altın Halkalar" ve "Asırlara Hitap Eden Alim Es-Seyyid  Osman Hulusi Efendi" kitaplarının imza programı yapılacak.

Öte yandan,  Somuncu Baba Hazretleri'nin hatırasını yaşatmak amacıyla " Somuncu Baba Sebil Ekmeği" vakıf yayınlarından hediye edilecek.
AA
 
 
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