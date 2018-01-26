Somuncu Baba Türbesi'ne Osmanlıca mezar taşları

Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Somuncu Baba Külliyesi içinde yer alan türbede daha önce Latin harfleriyle yazılı mezar taşları, celi sülüs hat yazılarıyla aslına uygun şekilde yenilendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bilen ve ekibi tarafından yürütülen projede, Osmanlıca yazılar mermer üzerine işlenerek altın varakla kaplandı.

Türbedeki çilehane ve mescitteki kitabeler de ahşap üzerine altın varak kaplamalı olarak yenilendi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı açıklamada, Somuncu Baba'nın uzun yıllar Bursa'da yaşadığını, Aksaray'da vefat ederek buraya defnedildiğini söyledi.

Somuncu Baba'nın türbesinin Aksaray'da olduğunun belgelerle ispatlandığını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Somuncu Baba, İstanbul'un fethini gerçekleştiren silsilenin ilk halkasıdır. Somuncu Baba, Hacı Bayramı Veli'yi, o da Akşemseddin'i yetiştirdi. Akşemseddin hazretleri de Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştirerek İstanbul'un fethinde büyük rol oynadı. Yani İstanbul'u fetheden fikir ve tohumlar Aksaray'da atılmıştır. Fethinden sonra da İstanbul'un Türkleşmesinde yine Aksaray semtine yerleştirilen Aksaraylılar büyük katkı sağlamıştır. Büyük evliyamız Somuncu Baba ve yakınlarının mezar taşlarında böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Mezar taşlarının Latin harfli olması tarihi dokuyla uyuşmuyordu. Bu yüzden mezar taşlarını aslına uygun şekilde Osmanlıca olarak yeniledik."

"Asırlarca dayanacak şekilde yenilendi"

Proje sorumlusu Bilen ise Somuncu Baba ve yanında yatanların mezar taşlarının tarihi dokuya uygun olmadığını vurguladı.

Bu durumun düzeltilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Bilen, şunları kaydetti:

"Mezar taşları ve kitabeler asırlarca dayanacak şekilde yenilendi. Osmanlı Türkçesi ile altın varak kullanılarak mermer ve yazı arasında karşıtlık oluşturup daha iyi görünmeleri sağlandı. Bu da kabir taşlarının okunmasını teşvik ediyor. Mezar taşları aslında tarihten günümüze ışık tutar. Tarih, edebiyat, sanat tarihi, ilahiyat, tıp, psikoloji sosyoloji, nüfus bilim ve folklor gibi pek çok araştırma alanını ilgilendirir. Mezar taşlarında ayet, hadis ve şiirler kullanıldığı gibi, hangi hastalıktan öldüğü, yaşayış tarzları, kültürü ve folkloru gibi birçok konuda bilgi de yer alır."

AA



