Son Anda Kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde kavşakta bekleyen 38 VP 030 plakalı araç bir anda alev aldı. İddiaya göre, bir benzin istasyonundan LPG alan 38 VP 030 plakalı araç sürücüsü T.C. (50), şehir merkezi istikametine doğru yol aldı. Ancak, iki LPG girişi olan aracın, kullanılmayan girişinden LPG doldurulması üzerine aracın içi LPG ile doldu. Durumu fark edemeyen T.C.(50), kavşakta beklerken sigara yaktı. Çakmaktan çıkan kıvılcımlardan dolayı bir anda patlama meydana geldi. Kendi imkânlarıyla araçtan çıkan T.C. olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ufak yanıklar oluşan T.C. tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan T.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen araçtan boş içki ve sigara paketi dikkat çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

