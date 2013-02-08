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Son Pişmanlık Fayda Etmedi

Kayseri’de “ticaret maksadıyla uyuştucu madde nakletme” suçundan yargılanan sanığa, 5 yıl hapis cezası verildi.

Son Pişmanlık Fayda Etmedi
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Rıdvan T. hazır bulundu. 6 kilo toz esrar ile yakalanan sanık Rıdvan T., bugün hakim karşısına çıkarıldı ve yargılaması yapıldı.
Sanık Rıdvan T. mahkemede verdiği ifadesinde, “Böyle bir iş yaptığım için çok pişmanım. Daha önce bu işe kalkışmadım. Maddi durumum kötü olduğu için uyuşturucu ticareti yapmaya karar verdim. Diyarbakır’da bir yerden esrar buldum ve İstanbul’da satmak için yola çıktım ama Kayseri girişinde yakalandım” dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanık Rıdvan T.’ye “ticaret maksadıyla uyuştucu madde nakletme” suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, işlediği suçtan dolayı pişmanlığını dile getiren sanığın cezasını 6 yıla indirdi. Mahkemede iyi hal ve davranış gösterdiği gerekçesiyle heyet, sanığın cezasını 5 yıl hapis ile 3 bin 740 lira adli para cezasıyla sonuçlandırdı. (iha)
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