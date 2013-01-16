Sopayla Adam Öldürenin Cezası Belli Oldu

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Fatih D. ile avukatı ve öldürülen Ercan Şahin’in babası Süleyman Şahin, eşi Hatice Şahin, kardeşi Ali Şahin ve arkadaşı Aslan Keskin ile avukatı hazır bulundu. "Kasten adam öldürme" suçundan hakim karşısına çıkan sanık Fatih D.'nin cinayeti işlediği belirtilen ağaçtan sopa silahtan sayıldı.

2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren sanık Fatih D., “Yaptığıma çok pişmanım. Ercan’ı öldürmek istemedim. Bana karşı tahrikte bulundu ve kendimi korudum” dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Fatih D.'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cinayetin ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, müebbet hapis cezasını 17 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, son olarak cinayet aleti ağaç sopanın silah sayılması üzerine cezayı 17 yıl 9 aya çıkardı. (iha)

