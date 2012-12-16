Kayseri Cennet Mahallesi’nde ikamet eden 34 yaşındaki F.P., iddiaya göre 28 yaşındaki kayınbiraderi S.P.’yi sopayla dövdü. Aile içi anlaşmazlıktan dolayı çıkan tartışmada, S.P. kafasının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)
Sopayla Dövdü
Kayseri’de bir kadının, tartıştığı kayınbiraderini sopayla dövdüğü öne sürüldü.
16 Aralık 2012 Pazar 13:14
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