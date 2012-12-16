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Sopayla Dövdü

Kayseri’de bir kadının, tartıştığı kayınbiraderini sopayla dövdüğü öne sürüldü.

Sopayla Dövdü
Kayseri Cennet Mahallesi’nde ikamet eden 34 yaşındaki F.P., iddiaya göre 28 yaşındaki kayınbiraderi S.P.’yi sopayla dövdü. Aile içi anlaşmazlıktan dolayı çıkan tartışmada, S.P. kafasının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)
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