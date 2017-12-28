Sosyal medyada Türkiye-Filistin gönül köprüsü

Sanal alemde yayın yapan “Efendi Dergi” ailesinden duyarlı gençler, Kudüslü kardeşleri ile olan gönül bağlarını koparmamak için sosyal medyanın yardımı ile yeni bir platform oluşturdu. Türkiye-Filistin arası kardeşlik ve gönül köprüsü kuran öğrenciler, bu ülkede yaşanan sıkıntıları daha yakından takip etmek ve Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için böyle bir platform oluşturduklarını belirterek şunları söylediler:

“İşgalci terör devleti İsrail’in Filistin ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılar artık dayanılmaz raddeye geldi. Öyle ki artık bütün dünya ABD ve İsrail’e karşı tavır almaları gerektiğini idrak edip bir barikat oluşturmaya başladılar. Biz de bu yüzden böyle bir gönül köprüsü oluşturmayı düşündük. Böylelikle bu platformu kurmuş olduk. Etkinliğimizde Filistin’deki adaletsizliği, işgali ve gaspı duyurmak, Filistinli kardeşlerimizin kalben yanlarında olduğumuzu bizzat kendilerine söyleyebilmek, onların da dua, duygu, düşünce ve temennilerini Türk kardeşlerine rahatça iletmelerini sağlayabilmeyi amaçladık. Arap Dili ve Edebiyatı okuyan, İlahiyat Fakültesi okuyan kardeşlerimiz gönüllü olarak iki kardeş halk arasında çevirmenlik yapıyorlar. Etkinliğimiz başladığı andan itibaren Filistin’deki kardeşlerimize ulaştık ve onlarla konuşmaya başladık. Aynı zamanda onlar bize o anda orada olan biteni de gerek resimler, gerekse videolarla iletmeye devam ettiler. Hem Türkiye hem Filistin hem de diğer ülkelerden katılımlar oldu.”

Haber: Osman Gazi Gün- Fatma Ural

