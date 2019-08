Sosyete Pazarı bayrama kadar açık

Kayseri’de 7 yıldır faaliyet gösteren ve outlet mantığı ile satışların yapıldığı Köşk Sosyete Pazarı’nda çocuk, erkek ve kadınlar için aranan her şey hem kaliteli hem de uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen esnaflara ve markalara ev sahipliği yapan Köşk Sosyete Pazarı’nda giyim, kozmetik ve zücaciyeye kadar bütün ürünlerin yanı sıra, ayrıca gıda mühendisleri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek satışa sunulan gıda ürünleri de mevcut. Alış veriş yapan vatandaşların memnun ve güler yüzlü olarak ayrıldıklarını söyleyen Köşk Sosyete Pazarı Muhasebe ve Finans Müdürü Ömer Yıldıran, “Firmamız Kayseri’de 7 yıldır faaliyet göstermekte. Yeni faaliyet gösterdiğimiz gıda sektöründeyiz şu anda. Bu alanda 7/24 gıda mühendislerimiz tarafından, denetlemelerimiz yapılmaktadır. Ayrıca gıdadan tekstile tüm ürünleri outlet mantığı ile tüm Kayseri’ye tanıtma amacındayız. Köşk Sosyete Pazarı’nda her bütçeye, her kesime göre ürün kalitemiz mevcut. Buradan alış veriş yapan vatandaşlarımızın memnun olduklarını görebiliyoruz. Hem esnaflarımızdan hem de müşterilerimizden olumlu cevap alıyoruz. Burada çocuklar için, erkekler ve bayanlar için, kozmetikten zücaciyeye, tekstilden ve gıdadan istediğiniz kadar birçok ürünle birlikte hizmet veriyoruz. Biz burada vatandaşlarımız için, Türkiye’nin 81 vilayetinden insanları topladık vatandaşlarımız için. Kayseri’nin dört bir yanına ücretsiz müşteri servislerimiz var. Servislerimiz buradan hareket ediyor ve belli güzergahlardaki tüm mahallelere giriyor müşterilerimizi alıyor. Daha sonra da aynı güzergah üzerinde, ücretsiz bir şekilde müşterilerimizi bırakıyor. Tüm halkımızı Köşk Sosyete Pazarı’na davet ediyoruz ve bayram alış verişine çıkmadan mutlaka bize gelmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.