Sözcü Gazetesine Yalanlama

Büyükşehir Belediyesi, 'Sucukların parasının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin cebinden alındığı' yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Belgeli açıklama yapan belediye, tahsil edilen 20 bin 63 liranın icra dairesinden çekilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı tazminat bedeli olduğunu duyurdu.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı iftiralardan dolayı tazminat ödemeye mahkum olan ve Başkan Mehmet Özhaseki'nin aldığı bu tazminat paralarıyla sucuk dağıtmasından dolayı zor durumda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada yine konuyu çarpıttı ve yargı kararlarını yok saydı." ifadeleri yer aldı.



'Tazminat ödemesi kullandığım dilden dolayıdır, yolsuzluk davası devam ediyor' diyerek bir kez daha kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında kesinleşmiş iki ayrı takipsizlik kararını da yok saydığına dikkat çekildi.



Kayseri 1. ve 5. Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkum ettiği davaların kararının hatırlatıldığı yazılı açıklamada, "Kararda, 'İtham edilen konuda davacı hakkında verilmiş takipsizlik kararı mevcuttur. Hiç kimsenin böyle bir konuda suçluluğu ispatlanmayan kamu görevlileri hakkında ve yargı kararı olmaksızın bu şekilde ithamda bulunmaması gerçeği de açıktır' şeklindeki vurgusu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilgili suçlamalarda takipsizlik kararı verildiği ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ithamlardan dolayı tazminata mahkum edildiği açıkça belirtilmektedir." denildi.



"30 DAVA KAZANDIK' YALANI"



Belediyenin yaptığı açıklamada, '30 davayı biz kazandık' şeklinde açıklamaların yargı kararını çarpıtılarak kamuoyunun yanıltıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Burada 'Kazandık' dedikleri davalar, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açan belediye personelinin davalarının reddedilmesinden ibarettir. Mahkeme bu hususta, 'manevi tazminat davası, kişilik haklarına doğrudan doğruya saldırılan kişilere tanınmaktadır' diyerek 'matufiyet unsurunun gerçekleşmediği' kanaatiyle davayı kabul etmemiştir. Yani davalar esastan değil matufiyet unsuru açısından reddedilmiştir. Kaldı ki bu davalar için de temyiz başvurusu yapılmıştır ve henüz kesinlik kazanmamıştır."



"SUCUK PARASI KILIÇDAROĞLU'NDAN"



Bazı yayın organlarında 'Sucukların parasını Başkan Özhaseki'nin cebinden ödediği' şeklinde haberler yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi: "Kayseri 3. İcra Dairesi'nin 2012/5640 sayılı dosyası ile 20 bin 63 lira, Kayseri 8. İcra Dairesi'nin 2012/7523 Esas dosyası ile 38 bin 896 lira, 2012/7524 Esas dosyası ile 18 bin 481 lira olmak üzere toplam 77 bin 440 lira Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yatırılmıştır. Bu tazminat paralarından 20 bin 63 liralık olanı çekilerek dağıtılan sucukların peşinatı olarak verilmiştir. Yani Başkan Özhaseki'nin dağıttığı sucukların parası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminatlarla karşılanmıştır."

