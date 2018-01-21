SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen konferansa, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve vakıf üyeleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “İlk zamanlar bir kurşun kalem alacak paramız yokken bugün önümüze büyük hedefler koyarak başlattık. Yurt ve okullar açıp hedeflerimizi büyütelim. Bu paralel FETÖ çetesi dediğimiz 40 yılı aşkındır Kayseri’de ve Türkiye’de ciddi manada gençlerimizin beynini yıkadığı yerleri artık bizim onların ellerinden alıp gençlerimize nasıl faydalı olabiliriz diye milliyetçilik ruhuyla Türkiye’de ve Kayseri’de çalışıp en iyi seviyeye getireceğiz” dedi.

Konferansa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, bugün güçlü ve sözü dinlenen bir Türkiye’nin olduğunun altını çizdi. Tamer, “2002 öncesi önemli hadiselerden bir tanesi de eskiden dikte ettirilen bir Türkiye vardı. 'Sen şunu yapacaksın' dendiği zaman ‘Emredersiniz’ diyen bir Türkiye vardı. Bugün sözü dinlenen bir Türkiye var. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Şunu da çok rahat söyleyebiliriz ki 780 bin kilometre karelik Türkiye’nin de bir karış toprağını da kimseye verme niyetimiz yok. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız. Türkiye her anlam bakımından çağ atladı” ifadelerini kullandı.

Tamer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Afrin bölgesine insansız hava araçları gidiyor. O araçlar sınırı kontrol edip geri geliyorlar. O araçları da biz yaptık. Amerika 30 bin tane PKK’lı ile orada ordu kurmaya kalkıyor. Eskiden uluslararası NATO’ya yalvarırdık, BM’ye yalvarırdık. Sonuç hep aynı olurdu. Biz dedik ki; 'siz gıda yerine silah atıyorsunuz'. ‘Yok biz gıda maddesi atıyoruz’ dediler. Biz de hiçbir şey yapamazdık. Bu sonuçlarla beraber Kuzey Irak ortaya çıktı ve bir devlet kuruldu. Kurulan bir devlet vardı ama bizim güdümümüzdeydi. İsrail’in oyununa gelerek referandum yapmaya kalktı, ‘Referandumu yapma’ dedik. Biz de boyunun ölçüsünü aldık. Şimdi ise yalvarıyor ki 'Türkiye ile aram düzelsin' diye. Artık öyle bir ülke haline geldik ki sözü dinlenen, duruma el koyan ve fakiri, fukarayı koruyan o kimsesizlere babalık yapan bir Türkiye haline geldik.”

İHA

