SP’den MHP'ye ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, aldığı ‘siyasi partilere ziyaret’ kararının ardından CHP’den sonra ikinci ziyaretini MHP’ye yaptı.

Ziyarette konuşma yapan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara’da siyasetin çok sert geçtiğini ama Kayseri’de il başkanlarının sağduyulu davranışlarıyla bu gerginliğe mahal verilmediğini belirtti. Arıkan, “geçtiğimiz hafta il teşkilatı olarak başlattığımız siyasi parti ziyaretlerimize Milliyetçi Hareket Partisi ile devam ediyoruz. Ziyaret talebimizi kabul ettiği için il başkanımıza teşekkür ediyorum. Malumunuz ülkenin gündemi çok hızlı değişiyor, değişik hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu değişen gündem içerisinde ülke olarak en önemli gündem maddemizin toplum içerisinde kutuplaşma olduğu kanaatindeyim. Ankara’da siyaset çok daha fazla sert konuşuluyor. Ama Kayserimizde değerli il başkanlarımızın sağduyulu davranışlarıyla bu gerginliğe mahal vermeden sağlanıyor. Bundan hareketle Kayseri’nin meselelerini il başkanlarımızla birebir ziyaret edip nezaket çerçevesinde konuşulabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Bununla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Dün Necmettin Erbakan hocamızın vefat yıldönümü idi, Allah rahmet eylesin. Bugün 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümü. Şubat ayı sıkıntılı bir ay. Bu dönem içerisinde bir araya gelip konuşabileceğimizi göstermek için bu ziyaretleri yapıyoruz.” şeklinde konuştu.



“28 Şubat bitmedi”

Konuşmasında 28 Şubat postmodern darbesine de değinen Arıkan sözlerini şöyle dürdürdü:

“Rahmetli Başbuğ Türkeş, rahmetli Necmettin Erbakan hocamız Türk siyaset tarihine altın harflerle isimlerini yazdırmış siyasiler. Onlardan bayrağı devralan siyasilerden de aynı olgunluğu tüm kamuoyu bekliyor. 28 Şubat darbesi, ülkeyi en az 50 yıl geriye götürmüş bir darbe olarak bahsediyoruz. Bugünkü açıklamalara baktığımız zaman ‘bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat’ın bin yıl sürmediği söyleniyor. Biz bu şekilde düşünmüyoruz, 28 Şubat iki tane olguya yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi Refah Yol hükümeti tarafından kurulan D8 hamlesiydi. İkincisi de havuz sistemiyle yapılan ‘denk bütçe’ idi. 28 Şubat ile hesaplaşıldığını söyleyeceksek bu iki projenin hayatta olması gerekiyor. Ne D8 canlı bir şekilde devam ediyor ne de hükümetlerdeki bütçelerde denk bütçe tablosuyla karşı karşıya değiliz. Bundan hareketle 28 Şubat’ın bitmediğini, hala devam ettiğini belirtmek istiyorum."





“Kayseri için birlikte hareket edebilecek insanlarız”

MHP İl Başkanı Baki Ersoy ise, "Saadet Partisi il başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kayseri’de bizler her zaman birbirleriyle iletişim kurabilen, şehrimizin problemlerini istişare edebilen insanlarız. Bu şehir için ne yapılması gerekiyorsa birlikte hareket etme noktasında bizler her zaman varız. Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı anıyorum, Allah rahmet eylesin. Bu değerler kolay yetişmiyor. Rahmetli Necmettin Erbakan gibi, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş gibi değerleri bizlerin unutmaması ve sürekli yaşatması gerekiyor. Türkiye’de siyaset yavaş yavaş ısınıyor, ittifaklar söz konusu. MHP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir yola çıktık ve bunun adına ‘Cumhur ittifakı’ dendi. Yavaş yavaş cepheler belli olmaya başladı. Bizler; Kayseri için hep birlikte birbirimizi 24 saat kapısını çalabilecek, sıkıntılarında beraber hareket edebilecek insanlarız. Ama her birimiz bir siyasi partiyi temsil ediyoruz, genel merkezimizin telkinleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak üzerimize ne düşüyorsa istişarelerle birlikte bu şehir için yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Açıklamalardan sonra Mahmut Arıkan, Baki Ersoy'a Necmettin Erbakan'ın 'Davam' kitabını hediye etti.

Haber- Fotoğraf: Tuba Köksal