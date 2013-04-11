Statü Atlamak İçin Sahte Diploma Düzenledi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Sahtecilik ve dolandırıcılık' suçundan yargılanan E.A. ve avukatı hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı, E.A.'nın çalıştığı iş yerinde üniversite mezunu olduğunu söylediğini ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi adına hazırladığı diplomanın fotokopisini yetkililere verdiğini, yapılan kontrollerde soğuk damganın bulunmaması nedeniyle diplomanın sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.



Mahkeme Başkanı, E.A. hakkında kamu davası açıldığını belirterek savunmasını istedi. E.A. ise yaptığı savunmasında, eşinden boşandığını anlatarak, "Ekonomik sıkıntı çekiyordum. Yüksek maaş almak ve statü atlamak için diplomayı düzenledim. Amacım kimseye zarar vermek değildi" dedi.



Yapılan yargılama sonrasında E.A.'nın beraatine karar verildi. (iha)

