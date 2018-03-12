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SU BORUSU PATLADI, ÇOCUK ÇUKURA GÖMÜLDÜ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, su borusunun patlaması sonucu oluşan 1 metrelik çukura bisikletiyle düşerek yaralandı.

SU BORUSU PATLADI, ÇOCUK ÇUKURA GÖMÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Abide Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (KASKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan sızan sudan dolayı, yaya kaldırımı zarar görürken, yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Bu sırada bisikletiyle dolaşan M.T. (13), su dolu çukuru fark edemeyince içine düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile çukurdan çıkarılan M.T., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. M.T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Bu sırada bazı vatandaşlarda olası bir kazaya sebebiyet vermemek için çukurun etrafını ağaç dalları ile kapatmaya çalıştı. 

İHA

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