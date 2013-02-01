Su Kanalına Düşen Otomobilde Boğuldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Hürmetçi Sazlığı kenarındaki yolda ilerleyen Ali Boz (37) yönetimindeki 38 AJ 473 plakalı otomobil, virajı alamayarak su kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Boz'un bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yön levhasına çarpan aracın kanala düştüğü belirtildi.

Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, Boz'un cansız bedeni su kanalından kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Boz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmadan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.