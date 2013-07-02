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Şu Uyanıkların Yaptığına Bak

Kayseri’de jandarma ekiplerinin numune sonuçları gelinceye kadar yed-i emin olarak teslim edilen 30 bin litre kaçak akaryakıtın 27 bin litresine su katıldığı belirlendi.

Şu Uyanıkların Yaptığına Bak
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Kayseri-Adana karayolunun 36. kilometresinde Nisan ayında yapılan kontrollerde menşei belirlenemeyen 30 bin litre akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi.
Akaryakıtların analiz raporlarının belirleninceye kadar Y.C. ve M.Ö.’nün sorumlu bulunduğu iş yerine yed-i emin olarak teslim edildiği, analiz raporlarının 1 Temmuz’da geldiği ve akaryakıtın kaçak olduğunun belirlendiği bildirildi.
Yed-i emin olarak bırakılan 30 bin litre kaçak akaryakıtın İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edilmesi sırasında 27 bin litrelik bölümünün su ile doldurulduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İş yeri sorumluları Y.C. ve M.Ö.’nün gözaltına alındığı, haklarında ‘Güveni Kötüye Kullanma’dan işlem yapıldığı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işyerinin tamamen mühürlenerek faaliyetten men edildiği bildirildi.(iha)
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