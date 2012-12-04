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Suç Örgütü Operasyonu

Aksaray’da adam kaçırma, yağma, darp ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları iddia edilen örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Suç Örgütü Operasyonu
Operasyon kapsamında Kayseri'de kaçırılan bir şahısta, mahsur tutulduğu evden kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden kaçırılan İrfan T.’nin (24) Aksaray'a getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Olayın ardından özel bir ekip kurularak, geniş çaplı araştırma yapıldı. Kayseri’den kaçırılan İrfan T.'nin yakınları ile de görüşen polis, yapılan araştırmalar sonucu Aksaray’da 6 kişiyi belirledi. Tespit edilen şahıslar, emniyette sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak çalışmalarını sürdüren polis, teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaştı. Operasyon hazırlığı yapan polis, sabah saatlerinde Aksaray merkeze bağlı Çavdarlı ve İsmailağatolu köylerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ali S. (39), Üçler A. (24), Ramazan Ü. (21), Ali A. (23), Faruk Ö. (30) ve Rahmi A. (23) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Kayseri'de kaçırılan İrfan T. de mahsur tutulduğu evden kurtarıldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.(iha)
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