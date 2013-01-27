Suç Örgütü Operasyonuna 28 Tutaklama

Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 2,5 yıldır yaptığı soruşturma neticesinde, "suç işlemek için örgüt kurmak, yağma, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama, hürriyeti tahdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan O.D., K.T., E.E., O.Ç., A.L., A.K., K.B., T.C., R.T., A.Ö., M.D., Y.T., C.B., H.G., M.Ş., B.Ö., Y.A., O.K., Y.A., C.Ü., H.S., Ö.F., Ö.Ş., M.T., M.N., M.K., C.B. ve Ş.H. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, D.T., M.A., E.Y., M.N. ve M.K. de serbest bırakıldı.