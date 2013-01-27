Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 2,5 yıldır yaptığı soruşturma neticesinde, "suç işlemek için örgüt kurmak, yağma, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama, hürriyeti tahdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan O.D., K.T., E.E., O.Ç., A.L., A.K., K.B., T.C., R.T., A.Ö., M.D., Y.T., C.B., H.G., M.Ş., B.Ö., Y.A., O.K., Y.A., C.Ü., H.S., Ö.F., Ö.Ş., M.T., M.N., M.K., C.B. ve Ş.H. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, D.T., M.A., E.Y., M.N. ve M.K. de serbest bırakıldı.
Suç Örgütü Operasyonuna 28 Tutaklama
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 2,5 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 28’i tutuklandı.
27 Ocak 2013 Pazar 13:49
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