Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Suç Örgütü Operasyonuna 28 Tutaklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 2,5 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 28’i tutuklandı.

Suç Örgütü Operasyonuna 28 Tutaklama
Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 2,5 yıldır yaptığı soruşturma neticesinde, "suç işlemek için örgüt kurmak, yağma, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama, hürriyeti tahdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan O.D., K.T., E.E., O.Ç., A.L., A.K., K.B., T.C., R.T., A.Ö., M.D., Y.T., C.B., H.G., M.Ş., B.Ö., Y.A., O.K., Y.A., C.Ü., H.S., Ö.F., Ö.Ş., M.T., M.N., M.K., C.B. ve Ş.H. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, D.T., M.A., E.Y., M.N. ve M.K. de serbest bırakıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.