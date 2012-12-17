Suçlular Kayseri Polisi'nden Kaçamadı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 462 olaya karışan 2 bin 870 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 242'si tutuklanarak ceza evine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler, kamu kurum ve kuruluşları, banka ve bankamatikler Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından sürekli kontrol edilmekte, ayrıca şüpheli şahıs ve araçlar ile hırsızlık ve dolandırıcılık olayları başta olmak üzere asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.



Kasım ayı içinde il merkezinde 108 bin kişinin GBT sorgusunun yapıldığı ve çeşitli suçlardan aranan 243 kişinin adli makamlara teslim edildiği bildirildi.



Kasım ayı içinde bin 282 kişilere karşı suç, 522 mal varlığına karşı, 26 millete ve devlete karşı, 551 takibi gereken olay ve 81 topluma karşı olmak üzere toplam 2 bin 462 asayişe müessir olay meydana geldiği, bu olaylarda yakalanarak adli mercilere sevk edilen 2 bin 870 şahıstan 242'sinin tutuklandığı kaydedildi.



İl merkezinde Kasım ayı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranının ise yüzde 87 olduğu ve 370 olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalar devam ettiği bildirildi.

