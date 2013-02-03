Süksün'de Ülkü Ocağı Açıldı

Ülkü Ocakları İl Başkanı Erhan Özhan, merkez ocak yöneticileri, İncesu Ülkü Ocağı Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İncesu İlçe Başkanı, yöneticileri ile yediden yetmişe yoğun bir katılımla yemin töreni düzenlendi.

Özhan, yemin töreninde yaptığı konuşmada, ''Ülkü Ocakları 1960’lı yılların sonu itibariyle milli ve manevi değerlerin korunup yaşatılması, Türk kültürünün zenginleştirilmesi, dünya Türklüğünün özgür vatanlarında hür ve müreffeh bir yaşam sürmesi için mücadelesine başlamıştır. Mücadelenin kutsaliyeti binlerce şehitle ve gazi ile yürünmesinde gizlidir. Küreselleşme dediğimiz “batı dünyasının” baskı imparatorluğu kültürümüzde ve manevi değerlerimizde büyük bir yıkıma neden olmaktadır. Bu yıkım halini durdurup, gençliğimizi yeni bir manevi hamle ile diriltmemiz gerekmektedir. Ülkü Ocakları sancağı, bu baskı imparatorluğu karşısında Türk İslam aleminin umudunu, Türk İslam aleminin kurtuluşunu sembolize etmektedir. Bu sancağın dalgalandığı her Ocağımız Allah, Peygamber(sav), Kur’an ve Türklük yolunda yetişecek ve mücadele verecek yeni nesillerin müjdecisidir'' dedi.

Ataması gerçekleştirilen Ocak başkanına Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Ülkü Ocakları bayrakları teslim edilip, yapılan yemin töreni ve okunan dualar ile Süksün Ülkü Ocağı faaliyetlerine başladı.