Süleymanlı’ya modern tesis

Süleymanlı Mahallesi’ne modern bir kültür merkezi şeklinde tesis yaptıklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,“ 2017 yılı içerisinde buraya tüm enerji ihtiyacını karşılayacak bir güneş enerji santrali kurmuştuk. Yine bu mahallemizin ihtiyacı olan büyük bir taziye evi, nikah salonu, muhtarlık ve sosyal tesislerin içinde olacağı büyük bir kültür merkezi yapıyoruz. Kaba inşaatı tamamlandı. İnşallah 2018’in yazında da hizmete girecek. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Süleymanlı Mahallemizin meydanında olan bir proje. Süleymanlı Mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim. Talas Belediyesi olarak hemen hemen her mahallemizde bu tür projelerimiz var. İnşallah bundan sonrada eksik olan mahallelerimizde de yaygınlaştırarak bu ihtiyaçları karşılayacağız.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, tesisi inceledikten sonra mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Kurum Haberi

