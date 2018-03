Sultan Sazlığında At Binme Keyfi

Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübünün başlattığı at biniciliği ziyarete gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, “Amacımız atlı cirit ve at biniciliğini bölgemizde canladırmak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bölge halkını Sultan Sazlığına at biniciliğine bekliyoruz” dedi.

Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl ise, “Kasabamızda böyle bir etkinliğin başlaması çok güzel bu ata sporunun canlanması için Belediye olarak bizde elimizden geleni yapayoruz” diye konuştu.

Sindelhöyük Spor Başkanı Paşa Türkmen, “Bir spor kulübü başkanı olarak böyle ata sporumuzun canlanması ve sultan sazlığında at biniciliğinin başlaması gerçekden çok güzel. Biz Sindelhöyük Spor olarak at biniciliğinin yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız bu kasabamızın iyi tanıtımı açısındanda çok önemli” dedi.