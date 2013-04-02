Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sultan Sazlığında At Binme Keyfi

Sultan Sazlığı Ziyaretçi bilgilendirme merkezine ziyarete, pikniğe ve kuş cennetini gezmeye gelen vatandaşlar at biniciliği keyfini yaşadı.

Sultan Sazlığında At Binme Keyfi
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübünün başlattığı at biniciliği ziyarete gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, “Amacımız atlı cirit ve at biniciliğini bölgemizde canladırmak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bölge halkını Sultan Sazlığına at biniciliğine bekliyoruz” dedi.
Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl ise, “Kasabamızda böyle bir etkinliğin başlaması çok güzel bu ata sporunun canlanması için Belediye olarak bizde elimizden geleni yapayoruz” diye konuştu.
Sindelhöyük Spor Başkanı Paşa Türkmen, “Bir spor kulübü başkanı olarak böyle ata sporumuzun canlanması ve sultan sazlığında at biniciliğinin başlaması gerçekden çok güzel. Biz Sindelhöyük Spor olarak at biniciliğinin yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız bu kasabamızın iyi tanıtımı açısındanda çok önemli” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.