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Sultan Sazlığının Kuzeyi Tozdan Kurtuldu

Sultan Sazlığı Milli Parkının kuzeyindeki bölgede Develi Sindelhöyük kasabası sınırlarında kalan kısımdaki 4 kilometrelik toprak yola 7 metre genişliğinde parke döşeme çalışması tamamlanarak hizmete açıldı. Sultan Sazlığı Milli parkının kuzeyindeki sulak alan tozdan kurtuldu.

Sultan Sazlığının Kuzeyi Tozdan Kurtuldu
Orman Su İşleri Bakanlığı Milli parklar Genel Müdürlüğünden aktarılan ödenek ile Develi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla yapılan ihale bir ay içerisinde tamamlandı. Yapımı gerçekleştirilen yol Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü personeli ve komisyonu huzurunda hizmete açıldı. İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Öztürk, Müteahhit firma yetkilileri ve Milli Parklar yetkilileri çalışmayı tamamlayan işçilere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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