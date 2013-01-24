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Sümer Lisesinden Öksüzkaya'ya Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Kayseri Sümer Lisesi’nin başarılı öğrencilerini mecliste ağırladı.

Sümer Lisesinden Öksüzkaya'ya Ziyaret
Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Akdoğan, Okul Müdürü Murat Şimşek, öğretmenler ve başarılı öğrencilerden oluşan bir heyetle yemekli bir toplantıda bir araya gelen Öksüzkaya, eski bir Sümer Lisesi mezunu olarak öğrencilik yıllarını hatırladığını ifade etti.
TBMM çalışmaları ve AK Parti'nin iktidarda olduğu 10 yıllık süreçteki icraatları değerlendiren Öksüzkaya, şunları kaydetti:
"Türkiye, AK Parti hükümeti döneminde sağlıkta, eğitimde, ekonomide ve dış politikada çok önemli adımlar attı. Türkiye'nin ihtiyacı olan hemen her alanda önemli reformlara imza attı. Türkiye'nin eğitim alanındaki hedefi; fikri hür vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir. Hükümetimiz iki dönemde de, bu hedefi gerçekleştirebilmek için, eğitimde kalitenin yükseltilmesini, ezbercilikten uzak, insanı temel alan, bilginin üretilmesini ve kullanılmasını öğreten eğitim politikaları ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. AK parti hükümetleri döneminde bütçeden en büyük payı alan Milli Eğitim Bakanlığımız, 4+4+4 Eğitim Reformu, öğrencilerimize kitaplarının dağıtımı, Fatih projesi kapsamında yaptığı çalışmalar ile her okula akıllı tahta, her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi ve sınıf mevcudunun en aza indirilmesi hedefleri ile eğitimde dünya standartlarını yakalamış olacaktır.”
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