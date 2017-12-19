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SunExpress, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress'in yetkilileri, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık-Uzay Bilimleri Fakültesi ve ERÜ Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen "Kariyer Zirvesi"nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

SunExpress, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

SunExpress Kokpit Müdürlüğü'nden Serdar Altunok, hat bakım müdürü Eşref Erden, eğitmen teknisyen Ali Emrah Tapan ve yer işletme müdür yardımcısı Mehmet Keza Kundakçı, yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı konferansta uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi verdi, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Konferans sonunda katılımcılara plaket takdim edildi. 

Öte yandan, Türkiye ile Avrupa arasında bir hava köprüsü oluşturma vizyonuyla Anadolu'dan Avrupa'ya direkt seferlerle en fazla uçan ilk ve tek havayolu olan SunExpress'in, Kayseri'den Düsseldorf, Frankfurt, Köln-Bonn, Münih, Stuttgart ve Amsterdam gibi Avrupa kentlerine düzenlediği mevcut uçuşlara 2018 yaz sezonunda Hamburg, Münster ve Strazburg şehirlerini de ekleyeceği bildirildi.

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