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Sunta Yüklü Kamyon Devrildi

Kayseri’ye sunta götüren İlhan Bekirbaşoğlu yönetimindeki kamyon, Ankara yolu Beşdeğirmenler mevkiinde devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Sunta Yüklü Kamyon Devrildi
Yağmur sonrası yolun kayganlaşması sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, sürücü İlhan Bekirbaşoğlu, ambulansla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yola savrulan suntalar ve yan yatan kamyon nedeniyle, Kastamonu Ankara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerine intikal eden trafik ve jandarma ekipleri, yolu gidiş geliş şeklinde düzenleyerek trafik akışını sağladı. (iha)
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