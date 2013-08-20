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Şüpheli Araçtan 121 Kilo Esrar Çıktı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya kara yolunda şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada, 26 poşet içerisinde 121 kilo 378 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli Araçtan 121 Kilo Esrar Çıktı
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' olayları ile ilgili düzenlenen operasyonda; Kayseri-Malatya D 300 kara yolunda, yolun cep kısmında risk analizine dayalı olarak yapılan uygulama sırasında, 42 plaka sayılı arac uygulama noktasına girmeyerek Kayseri-Malatya yolu istikametinde bulunan petrol istasyonu içerisine giriş yaparak aracı park etmiştir. Durumundan şüphelenilerek araç yanına intikal edilmiş, araç içerisinde F.A. isimli şahıs yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan aramada, aracın arka koltukları üzerinde gözle görünür vaziyette bulunan 9 adet ve aracın bagaj kısmı kontrol edildiğinde yine 17 adet olmak üzere toplam 26 adet siyah poşetler içerisinde şeffaf streç naylonlara koli bantları ile sarılı vaziyette toplamda daralı ağırlığı 121 kilo 378 gram gelen esrar maddesi olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirilmiştir. Şahsın Diyarbakır ilinden Ankara iline uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilmiştir'' denildi.
Araç içerisinde yakalanan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (iha)
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