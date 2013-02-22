Şüpheli Çanta Polisi Harekete Geçirdi

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bir alışveriş merkezinin önünde şüpheli çanta bulunduğu ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların güvenliği için şerit çekti. Polis ekiplerinin aldığı önlemler sonrasında, şüpheli çantanın bulunduğu yerden uzaklaşmak isteyen bir araç sürücüsü, yolun kısmen trafiğe kapanması nedeniyle yaşanan yoğunlukta polis aracına çarparak hasar verdi.

Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri meraklı vatandaşların da toplanmasına neden oldu. Meraklı kalabalık nedeniyle polis ekipleri zor anlar yaşarken, çantanın sahibi olduğunu söyleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi İ.G. yaklaşık 45 dakika sonra alışveriş merkezine geldi.

Olayın ciddiyetinin farkında olmayan genç kız ve arkadaşlarının kimlik bilgilerini alan polisin yaptığı incelemede çantanın içinden İ.G.’ye ait olan ders kitapları çıktı. İ.G.’nin daha önce de başka bir yerde çantasını unuttuğu ve yine geniş güvenlik önlemleri alındığını tespit eden polis ekipleri, “Çantanı üçüncü defa unutursan patlatırlar” uyarısında bulundu.

Genç kız ve arkadaşları çantayı teslim aldıktan sonra alışveriş merkezinden uzaklaştı. (iha)

