Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Kayseri’de

Festivalde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Ocak 2016 yılında açıklanan 17 Küresel Hedef’in ve bu hedeflerin birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketlenen filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar ve müzisyenler yer alacak.



SYFF karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerle bir kez daha Antalya’da izleyicileriyle buluşuyor. Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD; Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye’den ilham verici hikayeler içeren belgeseller ihtiyacımız olan kahramanların değişim yaratmak isteyen herkes olduğu belirtiliyor.



21 ülkeden seçki



SYFF seçkisinde yer alan, Türkiye’nin dahil olduğu 21 ülkeden 27 kısa ve uzun metrajlı belgesel sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.



İşte belgeseller ve ülkeleri



%2.5 Osa Yarımadası / 2.5% The Osa Peninsula (48', ABD, Kosta Rika, 2015, Yönetmen: Eytan Elterman, Marco Bollinger)

Açık Pencere / The Open Window (56', Danimarka, 2018, Yönetmen: Daniel Oxenhandler, William Sloan, Alfred Birkegaard)

Aday Ada / Ada for Mayor (88', İspanya, 2016, Yönetmen: Pau Faus)

Bedava Öğle Yemeği Cemiyeti / Free Lunch Society (92', Almanya, Avusturya, 2017, Yönetmen: Christian Tod)

Büyükbabamın Bahçesi / Le Potager de mon Grand-Pere (76', Fransa, 2016, Yönetmen: Martin Esposito)

Etiyopya Yükseliyor / Ethiopia Rising (61', Birleşik Krallık, Etiyopya, 2015,Yönetmen: Mark Dodd)

Gerçek Değer / Real Value (70', ABD, 2013, Yönetmen: Jesse Borkowski)

Gıda Koop / Food Coop (97', Fransa, 2016, Yönetmen: Tom Boothe)

Kapalı Döngü / Closing the Loop (93', Birleşik Krallık, 2018, Yönetmen: Graham Sheldon)

Kongo Mahkemesi / The Congo Tribunal (100', Almanya, İsviçre, 2017, Yönetmen: Milo Rau)

Naila ve İntifada / Naila and the Uprising (76', ABD, Filistin, 2017 Yönetmen: Julia Bacha)

Süt Sistemi / Das System Milch (91', Almanya, İtalya, 2017, Yönetmen: Andreas Pichler)

Vamizi: Mercan Beşiği / Vamizi: Cradle of Coral (52', İsveç, 2016, Yönetmen: Mattias Klum)

Yörüngeyi Değiştirenler / Bending the Arc (102', ABD, 2017, Yönetmen: Kief Davidson, Pedro Kos)

Adaptasyon: Bangladeş'te Deniz Yükselirken / Adaptation Bangladesh Sea Level Rise (12', Bangladeş, ABD, 2017, Yönetmen: Justin DeShields)

Adil Ticaret: İlk Adım / Fair Trade: The First Step (13', ABD, Sri Lanka, 2016, Yönetmen: Alex Lowther, Mike Malagon, Campbell Brewer)

Angaza / Angaza (5', Kenya, Ruanda, 2017, Yönetmen: Gabriel Diamond, Matthew Beighley)

Arif olan Anlar / A Word to the Wise (27', İspanya, Solomon Adaları, Portekiz, 2017, Yönetmen: Jordi Esgleas Marroi)

Burkina Faso Bereketi / Burkinabe Bounty (36', ABD, Burkina Faso, İtalya, Bulgaristan, 2018, Yönetmen: Iara Lee)

Çatışma İklimi / A Climate for Conflict (15', Somali, 2017, Yönetmen: Nichole Sobecki, Laura Heaton)

EcoPeace Orta Doğu / EcoPeace Middle East (5', Filistin, İsrail, Ürdün, 2016, Yönetmen: Gabriel Diamond)

Değişim Tutkusu / A Passion for Change (13', Hollanda, 2017, Yönetmen: Gabriel M. Bauer)

Kornea İkilisi / Cornea Duo (15', Türkiye, 2013, Yönetmen: Eylem Şen, Sait Eğrilmez)

Senato'ya Mektup / A Letter to Congress (3', ABD , 2017, Yönetmen: Chris Newman)

Suyun Koruyucusu Avanyu / Avanyu: Protection the Rio Grande (9', ABD, 2017, Yönetmen: Dana Romanoff, Amy Marquis)

Sürdürülebilir Yaşam / Sustainable Living (4', ABD, 2018, Yönetmen: Sacha Riviere)

Yedikule Bostanları / Yedikule Gardens (7', Türkiye , 2018 Yönetmen: Volkan Işıl)



Gösterimlere katılmak isteyenlerden herhangi bir ücret talep edilmezken festivalin destekçisi, hizmet destekçisi, yerel organizasyon ve mekan destekçisi ise şu şekilde;



Festival Destekçisi:

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı



Hizmet Destekçisi:

Dinamo İstanbul

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı



Yerel Organizasyon:

Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü (Sosyal ERÜ)

Erciyes Üniversitesi Çevre Kulübü (Erçek)



Mekan Destekçisi:

Erciyes Üniversitesi



Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali hakkında



Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2008 yılından bu yana, sürdürülebilirlik kavramının ve birbiriyle etkileşim içinde olan sistemik sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlarken dünyanın farklı bölgelerinden topladığı hikayelerle ilham vererek yeni bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı veriyor. Daha detaylı bilgi almak için surdurulebiliryasam.org web adresini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.