Suriye İçin Kayseri Mantısı Sıkıyorlar

Suriye'de yaşanan drama seyirci kalmayan Türk insanı, ''Kış geldi... Suriye için bir ekmek, bir battaniye'' kampanyasına destek veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay'daki sergi salonunda, Anadolu Ajansı (AA) tarafından kermes düzenlenecek. Suriye halkının yanında olduklarını yardımlarıyla göstermeye çalışan Kayserili kadınlar ve hayırsever işadamları da AA'nın kermesine katkıda bulunacak. Kentte faaliyet gösteren Elmacıoğlu Restoran, Kayseri'nin adıyla özdeşleşen mantısından Ankara'da açılacak kermese 200 paket gönderecek. Kermese gönderilecek mantıların hazırlığına başlayan Kayserili kadınlar, Suriye'de yaşanan olayların mağduru olan, ekonomik zorluklar yaşayan halk için yapılacak kermese bir nebze de olsa katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tamamen doğal yöntemlerle yapılan, el emeği mantıyı hazırlamak için bir araya gelen kadınlar, bir kaşığa 40 tane sığan Kayseri mantısını yapmaya başladı.

İşletmenin gıda mühendisi Serhan Sitte, kentin adıyla anılan mantıyı yıllar önce anne annelerinin uyguladığı yöntemle bugüne ulaştırdıklarını söyledi. Kaliteli ve hijyenik koşullarda üretim yaptıklarını ifade eden Sitte, ''Günde 150 kilo civarında mantı üretiyoruz. Yüzde 100 dana etinden üretilen kıyma kullanıyoruz. Tazeliğini korusun diye geliştirdiğimiz özel ambalajla mantının raf ömrünü iki ay uzattık. Kayseri mantısının lezzetini, Türkiye ve dünyaya ulaştırıyoruz'' dedi.

Suriyeliler için düzenlenen kermese, Kayseri'den mantı göndererek destek olacaklarını belirten Sitte, ''Biz de Kayseri'den Suriyeli kardeşlerimize el uzatalım istedik. Buradaki hanımlarımız bu lezzeti Ankara'ya taşıyacak. İnşallah satılan mantılar Suriye'ye maddi destek olarak ulaşacak'' diye konuştu.

Mantı yapımında çalışan Durdiye Çelik ise, 1 yıldan bu yana sektörün içinde yer aldığını belirterek, ''Suriye'de yaşananlardan dolayı halk mağdur. Onlar bizim kardeşlerimiz. Elimizden bu iş geliyor. Onlara küçük de olsa yardımımız dokunursa, ne mutlu'' dedi.

Dualarıyla Suriye halkının yanında olduklarını ifade eden Elife Soytürk de, yaptıkları mantıların gelirinin Suriye halkına ulaşacak olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kayserili pastırma ve sucuk üreticileri de kermeste satılmak üzere pastırma ve sucuk yardımında bulunacak. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, hijyenik ortamda üretilen pastırma ve sucukların özel vakumlu paketler halinde hazırlanarak kermese gönderileceğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının Suriye konusunda çok duyarlı hareket ettiklerini ve bu tür yardım organizasyonlarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ünlü, ''Allah kimseyi Suriyeli kardeşlerimizin düştüğü duruma düşürmesin. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını gösterme adına düzenlenen her türlü yardım kampanyasına destek veriyoruz. Türkiye'nin en güzide kurumlarından birisi olan Anadolu Ajansı da bu konuda duyarlılık göstererek kermes düzenledi. Bu kermese bizde pastırma yardımında bulunarak destek vermek istedik'' şeklinde konuştu.

Pastırma ve sucuk üreticisi Nuri Korkmaz da, her zaman mazlumun yanında olduklarını belirterek, ''Biz de Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak istedik. Yaptığımız yardımla onların acılarını bir nebze dindirebilirsek ne mutlu bize. Elimizden geldiği kadar her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Korkmaz, hijyenik ortamda üretilerek özel bir şekilde vakumlanan sucuk ve pastırma paketlerinin kermeste satılmak üzere gönderildiğini söyledi.