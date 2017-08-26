Suriye’de "Zafer Ersoy Fırını" üretime başladı

Suriye’deki olaylarının başladığı ilk günden bu yana insani yardım çalışmalarına devam eden İHH, İdlib’e bağlı Kefer Yahmul ilçesinde 25 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fırını daha faaliyete geçirdi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Suriye’de ekmek ihtiyacı giderek artıyor. Bazı bölgelerde un temin edilemediği için insanlar sofraların vazgeçilmezi olan ekmeğe ulaşamıyor. Sınırın Türkiye tarafında ve Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarla bu ihtiyacı gidermek için uğraşıyoruz" dedi.

Tosun, İdlib’in Kefer Yahmul bölgesinde günlük 25 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fırının daha hizmete açıldığını belirterek, "Gün geçtikçe artan ekmek ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla fırınlarımıza bir yenisini daha ekledik. İdlib’in Kefer Yahmul bölgesinde kurmuş olduğumuz fırınımızda her gün 25 bin adet Suriye ekmeği üretilecek. Fırınımıza vakfımızın Kilis basın biriminde görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Ersoy’un adını verdik. Fırının mekanik ekipmanları Kayseri İHH tarafından temin edildi. Üretimin devam edebilmesi içinde Endonezya merkezli ACT kurumu, fırınımıza un desteği sağlıyor. Tüm hayırseverlere katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHH’nın sınırın Türkiye tarafında ve Suriye içerisinde kurduğu fırınlarla da yardım çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Tosun, üretilen ekmeklerin çadır kent ve enkaz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

İHA

