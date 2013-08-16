Suriye'den Kaçan Aile'yi Evinde Misafir Ediyor

Kayseri'de Hac ve Umre Organizasyon şirketi sahibi 62 yaşındaki Abdullah Sarı, ortaokul ve lise eğitimini Suriye'de tamamladığı 7 yılda tanıştığı ve kendisini misafir eden Suriyeli aileyi, şimdi kendi evinde misafir ederek büyük bir vefa örneği gösteriyor.

Sarı, ''Rahmetli babaları arkadaşım olurdu. Çocuklarının zor durumda olduğunu duyunca Lübnan üzerinden Türkiye'ye getirilmelerini sağladım'' dedi. Suriyeli 3 ailenin yanlarında kaldığını söyleyen Sarı, diğer bir aileye ise, kendilerinin yeri olmadığı için ev kiraladıklarını belirtti. Yetkililere teşekkür ettiğini söyleyen Turizm İşletmecisi Abdullah Sarı, gerekli her türlü kolaylığın kendilerine ve misafirlerine sağlandığını bildirdi.

Suriyeli çocukların Kur'an Kursuna rahatça gittiklerini ve herhangi bir rahatsızlık durumunda da hiçbir problem olmadan tedavi olabildiklerini belirten Sarı, Yahyalı halkının da bu misafirperverliğe destek olduğunu ifade ederek, ''Eşim ve komşum olan Mahmut Dinç en büyük destekçim'' dedi.

Ailesinin ve kendisinin de iyi derece Arapça bildiğini söyleyen Sarı, Suriyeli misafirleriyle zorluk çekmeden anlaşabildiklerini, Suriyeli çocuklara da Türkçe öğrettiklerini kaydetti.

Ülkesindeki savaş durumundan rahatsız olduğunu ve memleketini çok özlediğini belirten Suriyeli Yasir İskenderani de, Yahyalılı girişimcilerden iş beklediğini söyledi. ''Ne iş olsa yaparım'' diyen İskenderani, ''İki kesimin ne sebeple savaştıklarını bilmiyorum, ancak bütün zararı Suriye halkı görüyor'' ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla vatanlarından ayrı kaldıklarını belirten İskenderani, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini, savaş bitmeden gitmeyi düşünmediğini ancak kendisine iş istediğini söyledi.