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Suriyeli eski yüzbaşıdan Afrin açıklaması

Esed zulmünden kaçarak Kayseri'ye yerleşen Suriyeli eski Yüzbaşı Abdussamet Ahmed, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Suriyeli eski yüzbaşıdan Afrin açıklaması
Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında, ordudaki 25 yıllık görevini bırakarak Türkiye'ye sığınan 8 çocuk babası Yüzbaşı Abdussamet Ahmed, Develi'de berberlik yapıyor. Suriye'de çıkan iç savaş öncesinde orduda Yüzbaşı olarak görev aldığını söyleyen Abdussamet Ahmed, savaş sırasında evinin bombalandığını ve yaşadığı sıkıntılar sonrasında 8 çocuğu ile birlikte Develi ilçesine yerleştiğini söyledi.
Develi ilçesinde berberlik yapan Abdussamet Ahmed, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı televizyonlardan takip ettiğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'na da destek veren Abdussamet Ahmed, 'Allah Türk askerini saklasın, korusun" diyerek, Türk bayrağı ile poz verdi.
İHA
 
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