Kermes yetkilisi Sercan Çınar, Suriyeli mülteciler yararına kermes düzenlediklerini belirterek, “Kermesimiz gün boyu açık kalacak. Üniversite kampusu içindeki öğrenci yemekhanesi önünde kurulan stantlarda ev yemekleri bulunuyor. Buradan elde edilen gelirlerin tamamı Suriyeli mültecilerin yararına kullanılacak” diye konuştu.
Suriyeli'ler Yararına Kermes
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Suriyeli mülteciler yararına kermes düzenlendi.
16 Mayıs 2013 Perşembe 12:06
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