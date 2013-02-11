Sürücülere Hız Uyarısı

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 8 anaokulu, 101 İlköğretim, 33 orta öğretim ve 24 özel okulun yer aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri Merkez ilçenin yüzde 49’’u Melikgazi de yaşamaktadır. 1 milyon 255 bin nüfusun yaklaşık 113 bini bugün okula başladı. 166 eğitim kurumu ve 113 bin öğrenci kapasiteli ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Sömestre tatili süresince 16 okulda okul içi tadilat ve bakım yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik” dedi.

Sürücüleri ve özellikle öğrenci servis sürücülerini uyararak “Keşke” , “Eyvah” demeden okul önlerinde hız yapmamalarını isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışının daha güvenli ve seri olması için öncelikle okul yollarında çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekledi.