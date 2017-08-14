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Taha Carım Bulvarı 4. Etapta asfaltlama çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı 4. Etap yol çalışmasının tamamlandığını ve bu sayede Kayseri trafiğinin nefes alacağını söyledi.

Taha Carım Bulvarı 4. Etapta asfaltlama çalışması
Şehir içi büyük yollara büyük önem verdiklerini ana artel olarak bilinen bu yolların aslında seri ve güvenli ulaşıma birçok katkısı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak Taha Carım Bulvarı 4. Etap yol çalışması tamamlandı. Toplam 5000 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde olan bu bulvarın açılması ile 6 mahallede trafikte rahatlama sağlandı. Bölgenin planlı yapılanmasına, modern çok katlı binaların inşaatı, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Taha Carım Bulvarı 4. Etap çalışması sonucunda Kazımkarabekir Mahallesi TOROS CADDESİ ile Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesine bağlandı. Dolayısı ile ilçenin batı bölümünde daha kestirme bir yoldan ulaşımını sağlayacaktır. Taha carım asfaltlama çalışması için ise yaklaşık 18 bin ton asfalt kullanıldı” dedi.
Başkan Büyükkılıç, yol çalışması sırasında Telekom, Kcetaş, Kayseri Gaz, KASKİ gibi alt yapı kuruluşları ile ortak çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.
 
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