Takla Atan Otomobil'de Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atma sonrasında 52 yaşındaki M.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, yanında bulunan 50 yaşındaki E.S.’nin ise yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından E.S.’nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, hayatını kaybeden M.Y.’nin cesedinin de morga kaldırıldığı bildirildi. (iha)

