Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Takla Atan Otomobil'de Hayatını Kaybetti

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Takla Atan Otomobil'de Hayatını Kaybetti
Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atma sonrasında 52 yaşındaki M.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, yanında bulunan 50 yaşındaki E.S.’nin ise yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından E.S.’nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, hayatını kaybeden M.Y.’nin cesedinin de morga kaldırıldığı bildirildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.