Takla Atan Otomobilde Ölümden Döndüler

Edinilen bilgilere göre, Düver kasabasında Ş.S.'nin kullandığı 34 HZ 1485 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan yolcular, E.S. (34), S.S. (9), İ.S. (7), A.S. ile otomobil sürücüsü Ş.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kazada yaralanan 7 yaşındaki İ.S. annesinin yanından ayrılmak istemeyerek aynı sedyede hastaneye getirildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

