Talas Belediyesi'nin web sitesi yenilendi

Görsel ve fonksiyonel olarak yepyeni bir görünüme kavuşturulan yeni web sitesinde Talas Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetler, yatırımlar, belediyeye ait güncel haberler detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Kullanım kolaylığı, sade ara yüzü ve farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde yenilenen web sitesinin Talaslıların daha etkin bir şekilde kullanabileceklerini belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Resmi web sayfasını vatandaşlarımızın daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeniledik. Tüm internet tarayıcılarına, cep telefonlarına ve tabletlerle uyumlu sayfa tasarımları, hızlı erişim bölümleri sayesinde belediyemiz hakkındaki bilgilere erişmek, işlem yapmak artık çok kolay. Günümüzde teknoloji yoğun bir şekilde kullanılmakta. Biz de Talas Belediyesi olarak teknolojinin imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Talas.bel.tr adlı internet sitesinde güzel bir çalışma gerçekleştirerek tüm siteyi yeniledik. Mobil ve internet üzerinden belediyemizin yaptığı çalışmalar çok hızlı bir şekilde duyuruluyor. Beyaz masa modülümüz ile talepler teknolojik imkanlardan yararlanılarak hemen belediyemize iletilebiliyor. Belediyemizin yaptığı projeler görselleri ve detaylı bilgileriyle vatandaşlarımıza aktarılıyor” dedi.Vatandaşları yeni web sitelerini ziyaret etmeye davet eden Başkan Palancıoğlu, “Talaslı vatandaşlarımıza çok daha iyi hizmet sunmak için bu portalı oluşturmuş olduk. Uzun zamandır güzel bir ekibin üzerinde çalışmış olduğu bir projeydi. Gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız internet sayesinde web sitemizden belediyemizle alakalı birçok şeyi bu siteden yapabilecekler” şeklinde konuştu.Yeni web sitesinin temel özellikleri arasında, güncel web teknolojilerine uyumlu kod altyapısı, Talas Belediyesi’ne yapılan başvuruların durumunun anında sorgulanabileceği Beyaz Masa modülü, belediyemiz tarafından yapılan projelerin takip edilebileceği ve harita üzerinde görüntülenebileceği proje ekranı, Talas sosyal ve kültürel haritası (tarihi mekanlar, sosyal merkezler, belediye konumları) görüntülenebileceği sosyal harita, Talas’ın tarihi sokaklarının gezildiği ‘Talas’ı geziyorum’ modülü, Talas’ın tarihinin kronolojik bir şekilde tanıtıldığı Talas tarihi bölümü, Talas bilgi sistemi ile belediye işlemlerine daha hızlı ve güvenli erişim, iletişim rehberi sayesinde belediye birim telefonlarına, muhtarlarımızın iletişim bilgilerine ve belediye lokasyonlarının harita üzerinde adreslerine ve iletişim bilgilerine hızlı erişim, Talas’ın gelecek vizyonuna uygun çoklu dil desteği, hatırlatmalar ve duyurulara özgü duyurular sayfası, Hangi etkinliğimiz nerde, ne zaman gibi birçok soruya cevap etkinlik sayfası, ihaleler hakkında çok daha zengin ve güncel içerik sunan ihale sayfası, tüm fotoğraf galerine ve videolara kolayca ulaşabileceğimiz tasarımı ile yenilik katan multimedya sayfalarının bulunduğu bildirildi.