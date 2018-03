Talas Bulvarındaki Kazalar Öğretim Üyelerini Harekete Geçirdi

Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, “Geçen hafta; daha önce aynı yerde kaybettiğimiz öğretim üyemizin acısı dinmemişken bir değerli Öğretim üyemizi daha elim bir trafik kazasında kaybettik. Kampüs içinde yürürken elim kazada kaybettiğimiz Tıp öğrencimizin,Talas caddesinde yaya olarak yürüyüp karşıya geçerken kaybettiğimiz gencecik mühendislik öğrencimizin acısı henüz dinmemişken kaybettik değerli hocamızı.

Hocalarımızı Üniversite kampüsünden çıkmak üzere iken kaybettik. Hep birlikte üzüldük, İlahiyat Fakültesi’n de yapılan cenaze törenine gelen Üniversite yöneticileri de üzüntülerini bildirdiler” şeklinde yazdığı yazıda Üniversite yönetimi ve öğretim üyelerine şu ifadelerde bulundu:

“Değerli arkadaşlarımız, Saygıdeğer yöneticilerimiz, evet üzüldük, üzüldünüz fakat mevcut durum ve bozukluklar-keşmekeşlikler böyle kalırsa daha çok üzüleceğe benziyoruz. Üzülmemek için Üniversite idaresinin konunun üzerinde çalışması ve gayret göstermesi gerekiyor!... Kafa yorması ve çözüm üretmesi gerekiyor. İyi niyetlerinden ve kalitelerinden hiç şüphemiz olmayan sayın rektör yardımcıları, diğer idareciler ne yaparlar, ne düşünürler bilemiyoruz. Aşağıdaki konularda “Geçmiş olsun ve taziye ziyaretleri” dışında bir gayretleri var mı? yoksa onlarda bizim gibi olayları seyir mi ediyorlar ?anlamamız mümkün değil. Çünkü konular bize göre çok önemli.

Neden mi?

Değerli arkadaşlarım, maalesef üniversite içindeki ve hemen dışındaki yolların durumu kampus içi ve dışı hayata hiç uygun değil.Kampüsü çıkar çıkmaz hangi tehlike ile karşılaşacağımız, bizleri hangi tehlike bekliyor belli değil.

Talas caddesi üzerinde Üniversitemizden 5-6 çıkış var. Maalesef bunların hiçbirisi kontrollü değil. Çıkışta hemen trafik ışığı ve arkasından Kayseri’nin en yoğun trafiğinin işlediği Talas Caddesi. Bu çıkışların hiçi birisi bize göre ana yol kavşağına ve ana yola çıkışa uygun değil. Hepsi seksenli yıllarda ve üniversitemiz ve Talas Caddesi bu kadar kalabalık değilken yapılmış küçük ve uygunsuz kavşaklardır. Çıkış ve kavşaklar artan kampus nüfusunu ve araba trafiğini kaldıramıyor.

Özellikle bu çıkış yollarından ikisinde çıkıştan sonra 5-6 trafik ışığı geliyor karşınıza. Trafik bu iki ana kavşakta ( Sabancı Kültür sitesi Çıkışı ve Tıp Fakültesi Hastaneler çıkışı) o kadar yoğun ki her an herkes yaya ya da arabalı kaza ile burun-burunadır. Hele Ramazanda iftar saatleri Allah Korusun her an tehlike var.

Bunlara bir de Talas caddesinde Kartal kavşağı ile Üniversite arasında, askeri sahadan tarafa neden yapıldığını kimsenin anlayamadığı hava ikmal tarafındaki hız hattını da katarsanız tehlikenin boyutu katlanıyor. Bu hattın bitiş yeri yani ana yola bağlantıları da her an trafik kazasıyla sizleri baş başa bırakabilir. Bu yolun bitiş yeri tam 4-5 yol ile bağlantılı ve “DUR” işaretinden başka bir tedbir de yok.

Üniversite içerisinde dünyanın hiçbir kampüsünde görülmeyen raylı sistem yapımı ve çalışması da kampus hayatını çekilmez kılmış durumda. Ne zaman biteceği de neden yapıldığı da belli değil. Sadece Sivas caddesi ile Üniversite eski lojmanları arasında çalışacak, 2700 metrelik( sadece 1000 metresi kampus içende) bir geliş gidiş hattı için bu kadar eziyet neden çekilir anlamak mümkün değil. Üniversitenin özellikle akşam çıkış saatlerinde Talas caddesine çıkmak 20-30 dakikada ancak mümkün. Cami yanındaki halk otobüs duraklarının kontrolsüzlüğünü de eklerseniz rezalet diz boyu.

Bu durumda bizler, üniversite yönetimi ne yapabilir? Ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır ki kampus içinde dışında daha fazla canlar göçüp gitmesin, üzüntülerimiz çoğalmasın?

Öncelikle aşağıda sıraladığımız önlemlerin alınması gerekir diye düşünüyoruz. Bunları yazarken hatalarımız ve yanlışlarımız olabilir. Çünkü şehir plancısı, trafikçi, belediyeci, mimar ve yol mühendisi değiliz. Daha iyisini bilenlere mutlaka sormak gerekir.”

Prof. Dr. Öztürk, Talas Bulvarı’nda yaşanan ölümlü kazaların önlenmesi için şu önerilerde bulundu:

“Raylı sistem çalışmaları hızlandırılmalı ve Üniversite Alparslan girişi bir an önce trafiğe açılmalıdır.

Talas Caddesine çıkışların ve karşıya geçişlerin yeniden iyi bir şehir plancısı veya mimar tarafından planlandırılarak yapılması sağlanmalıdır. Gerekirse Üniversite Kampüsüne girişler ya da Talas tarafına gidişler ve karşıya geçişler için yer altı ve üstü geçitleri yapılmalıdır. Bu konuda Üniversite Mühendislik ve Mimarlık fakültesi ne yapar onların idarecileri bu durumdan hiç mi rahatsız değildirler? İdareye hiç mi görüşlerini bilidirmezler? Anlayamıyoruz.

Kartal-Üniversite girişi arası hız yolu trafiğe kapatılmalı, sadece toplu taşıma araçları ve ambulanslara açık olmalıdır. Bu yolun Talas yolu ve Ali Dağı yoluna bağlantısındaki büyük hata mutlaka bu işi bilenlerce yeniden düzenlenmelidir.

Üniversite içerisinde bulunan Ana otobüs durağı kontrol altına alınmalı ve modernize edilmelidir.

Tıp Fakültesi Giriş Çıkış yolunun ikişer şeride çıkarılıp güvenlikçilerce kontrolu sağlanmalı, kırmızı beyaz dubalar kaldırılmalıdır.

Raylı sistemle birlikte Üniversitenin güvenlik sorunu ortaya çıkacaktır. Bunun için şimdiden iyi düşünüp planlama yapılmalıdır.

Üniversite öğrencilerimizin Kız ve Erkek Yurtları ile Talas tarafına gidiş geliş yol emniyetlerinin sağlanması için Talas caddesinde güvenlik şeritleri oluşturulması için gereken girişimler yapılmalıdır.

Elbetteki bütün bunlar Üniversite Yönetiminin tek başına yapıp üstesinden gelebileceği işler değildir. Bunun için Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Emniyet -Trafik müdürlüğü, Kara Yolları Bölge Müdürlüğü vs. ile koordineli bir çalışma gerekeceği muhakkaktır. Üniversite idaresinin de bu bizim işimiz değildir deme lüksü yoktur bize göre. Çünkü etkilenen komple üniversitedir.

Amacımız kimseyi eleştirmek olmayıp, konunun önemine binaen ve daha fazla can kaybının önüne geçilmesi için ilgililere dilimiz döndüğünce destek olmaktır. Kampus güvenliğinin, kampus çıkışlarının düzenlenmesi için önerilerimizi sizlere sunmaktır. İstenirse Dernek olarak bizlerde idareye yardım edebiliriz. Komisyonlar kurulursa görev alabiliriz.

Öğretim üyesi arkadaşlarımızdan isteğimiz ilgilileri usulünce uyarıları, önerileri varsa bize ve yöneticilere iletmeleridir.”